Vermisste wird für tot erklärt

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Brigitte Neumayr verschwand im Jahr 2007. Was mit ihr geschehen ist, bleibt unklar. Foto: Polizei

Regensburg.Das Verschwinden von Brigitte Neumayr aus Regensburg ist rätselhaft. Es wurde wegen eines möglichen Verbrechens ermittelt, doch konkrete Hinweise fand die Polizei nicht. Es gibt keine Leiche, keinen Tatort oder einen genauen Todeszeitpunkt. Jetzt soll die Vermisste für tot erklärt werden. Beim Amtsgericht Regensburg wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und in dieser Woche durch ein sogenanntes Aufgebot in der Mittelbayerischen Zeitung bekanntgegeben.

Seit dem 4. Oktober 2007, einem Donnerstag, war Brigitte Neumayr von niemandem mehr gesehen worden. Ihre Bankkonten blieben seit diesem Zeitpunkt unberührt, berichteten Polizeibeamte in einem Gespräch mit der Mittelbayerischen Zeitung. Die 62-Jährigen arbeitete beim Vermessungsamt und war kurz vor ihrem Verschwinden in Rente gegangen. Obwohl die Frau mit ihren betagten Eltern und ihrem Sohn in einem Mehrgenerationenhaus in der Silbernagelgasse in der Regensburger Innenstadt wohnte, informierte zunächst niemand die Kripo. Und so stand die Polizei Mitte November 2007 aus einem völlig anderen Grund vor der Tür der 62-Jährigen.

Die Beamten wollten der Frau die Nachricht vom Tod ihres Sohnes überbringen. Nach einer Mitteilung des Bundeskriminalamtes hatte sich der 32-Jährige in einem Hotelzimmer in Mexico-City das Leben genommen. Doch Brigitte Neumayr öffnete nicht. Auch nicht an den darauffolgenden Tagen. Schließlich ließ die Polizei die Eingangstür zur Wohnung aufsperren. Dort hätte alles „auffällig aufgeräumt und geputzt“ gewirkt, hieß es später in den Polizeiakten. Doch von Brigitte Neumayr fehlte jede Spur.

Lebenslüge des Sohnes

Die Polizei begann zu ermitteln und entdeckte die Lebenslüge des Sohnes, die kurz vor dessen Tod aufgeflogen war. Der 32-Jährige hatte Zahnmedizin an der Uni Regensburg studiert, doch nach 16 Semestern und gescheiterten Vorprüfungen wurde er exmatrikuliert. Seine Mutter, die als ausgesprochen resolut beschrieben wurde, wusste davon nichts. Der Sohn begann ein Doppelleben, behauptete an der Uniklinik als Zahnarzt zu arbeiten und hübschte seine Lügen noch mit einem zweiten Doktortitel auf. Brigitte Neumayr, der ein enges Verhältnis zu ihrem Kind nachgesagt wurde, soll mächtig stolz gewesen sein. Durch einen Zufall flog schließlich alles auf – zwei Monate später war Brigitte Neumayr verschwunden, der Sohn wurde tot aufgefunden. Bei ihm fand die Polizei einen Abschiedsbrief. „Sucht nicht nach uns“, stand darauf. Konnte es sein, dass der Sohn seine Mutter getötet hatte, bevor er Suizid beging? „Natürlich wurde in diese Richtung ermittelt, aber es haben sich bis heute keine Erkenntnisse in Richtung einer Gewalttat ergeben“, sagt Polizeisprecher Albert Brück.

Die Todeserklärung Verschollenengesetz: Das Verschollenengesetz regelt das Prozedere für Todeserklärungen.

Frist: Frühestens zehn Jahre nach dem Verschwinden kann eine Person für tot erklärt werden, ab 80 Jahren beträgt die Frist fünf Jahre.

Gründe: Für eine Todeserklärung müssen rechtliche Gründe geltend gemacht werden. Dies kann zum Beispiel die Nachlassregelung sein.

Dabei setzte die Polizei alle verfügbaren Mittel ein, um den mysteriösen Fall aufzuklären. Sie schickte Spürhunde in die Wohnung der 62-Jährigen, auf Leichen trainierte Hunde durchschnüffelten den Wagen, das Gebiet um ein Gartengrundstück in Donaustauf wurde zudem mit einem Hubschrauber abgesucht. Zwar wurde im Neumayrs Wagen eine Decke mit Blutspuren, die ihr zugeordnet werden konnten, gefunden, aber auch das ist kein Hinweis auf eine Gewalttat.

Frist läuft bis 5. Oktober

Nun, fast elf Jahre später, ruhen die Ermittlungen. Mit der Todeserklärung wird auch der Vermisstenfall aus der Fahndungsdatei gelöscht, erläutert Brück das Prozedere. Der Fall wird zu den Akten gelegt und keiner regelmäßigen Überprüfung mehr unterzogen, da es sich nicht um strafrechtliches Verfahren sondern einen klassischen Vermisstenfall handelte, so Brück. „Aber wenn sich Hinweise, die im Zusammenhang mit Brigitte Neumayr stehen könnten ergeben, dann nehmen wir die Ermittlungen selbstverständlich wieder auf.“

Eine Todeserklärung kann frühestens zehn Jahre nach dem Verschwinden eines Menschen, bei über 80-Jährigen nach fünf Jahren eingeleitet werden, erläutert Cornelia Blankenhorn, Sprecherin am Amtsgericht. Neumayr wurde aufgefordert, sich bis 5. Oktober 2018 zu melden. Kommen bis zu dieser Frist keine Hinweise auf ihren Verbleib, dann wird sie für tot erklärt.