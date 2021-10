Anzeige

Polizei Verzweifelte Suche am Berg Cerchov Die achtjährige Julia verschwindet bei einer Wanderung im Grenzgebiet. Rund 700 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Zeit.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Furth im Wald.Sie suchen. Erst die ganze Nacht, dann den ganzen Tag. Über 800 Einsatzkräfte werden bis Montagnachmittag gezählt. Bereitschaftspolizei, Feuerwehrmänner, Bergwacht, THW und Rettungsdienste. Außerdem an die 40 speziell ausgebildete Rettungshunde, zwei Hubschrauber mit Wärmebildkameras und Drohnen, die vom Berg Cerchov aus in alle Himmelsrichtungen erkunden. Auf deutscher Seite und auf tschechischer Seite. Sie suchen. Nach Julia Sleegers. Acht Jahre alt, Grundschülerin aus dem Raum Berlin, auf Urlaub in der Oberpfalz und seit Sonntagabend nur mit dünner Sommerkleidung alleine in dem unwegsamem Waldgebiet unterwegs. Für die Eltern sind es die schlimmsten Stunden ihres Lebens, aber auch für die Helfer ist es ein körperlich und psychisch aufreibender Wettlauf gegen die Zeit.

