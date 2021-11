Anzeige

Konflikte Weber beklagt „hybriden Krieg“ gegen EU Der Konflikt der EU mit Belarus hat eine russische Note, sagt CSU-Vize. Er sieht viele Hebel - nicht nur gegen Lukaschenko.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Sicherheitskräfte stehen am polnisch-belarussischen Grenzübergang Wache, um Migranten abzuhalten, in die die EU kommen: Die Lage vor Ort hat sich zuletzt immer weiter zugespitzt. Foto: Irek Doro¿añski/Dwot/picture alliance/dpa/DWOT

Regensburg.An der EU-Außengrenze zwischen Polen und Belarus hat sich die Lage zugespitzt. Tausende Migranten harren unter erbärmlichen Bedingungen im weißrussischen Grenzstreifen aus. Machthaber Alexander Lukaschenko nutzt die Geflüchteten als Druckmittel gegenüber der EU. „Die Eskalation ist besorgniserregend. Deshalb brauchen wir jetzt einen kühlen Kopf“, sagt der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament und CSU-Vize Manfred Weber. Lukaschenko habe mit der jüngsten Drohung womöglich das Blatt bei seinem Unterstützer Wladimir Putin überreizt.

# Die Eskalation in Belarus sei nur im Kontext mit Russland zu verstehen. „Für mich ist klar: Lukaschenko, und damit auch indirekt Putin, führt einen hybriden Krieg gegen die Europäische Union. Sie wollen Europa destabilisieren.“ Motiv sei innenpolitischer Druck. „Viele Weißrussen, aber auch Russen sind ihrer Regierung ein Stück weit überdrüssig. Da greift er alte Reflex, dass der Feind von außen die Bürger im Land zusammenhalten soll.“

# Putin hat für Weber die Schlüsselrolle. „Solange Putin seine schützende Hand über Lukaschenko hält, werden Sanktionen der EU gegen Belarus nur begrenzte Wirkung haben - weil eben der Scheck aus Moskau kommt.“ Dennoch seien die Strafmaßnahmen der EU für das exportabhängige Land schmerzhaft. Bei einem beschränkten Zugang zum EU-Markt, „wird es auch für das oligarchische System ungemütlich“.

# Die EU sei bei weitem nicht hilflos. Soeben habe man erfolgreich die Flugmöglichkeiten für Migranten aus der Türkei, Syrien und dem Irak nach Minsk eingeschränkt. „Das zeigt die Macht der EU, wenn wir geschlossen auftreten.“ Das Regime in Belarus hatte Migranten ins Land gelockt, in dem es für die Fluchtroute via Minsk in die EU warb. „Wir haben klar signalisiert: Wer mit Lukaschenko als Teil eines Schlepperbandenrings zusammenarbeitet, verliert die Landerechte in der Europäischen Union. Das hat dazu geführt, dass nicht nur die Turkish Airlines sofort die Flüge aus Istanbul gestoppt haben.“

# Im Instrumentenkasten der EU steckt nach seinen Worten noch mehr. Weber macht sich dafür stark, Sanktionen auf weitere Wirtschaftsbereiche auszuweiten und Konten weiterer Einzelpersonen aus Belarus im Ausland zu sperren. Auch ein komplettes Abriegeln der Grenze zu Belarus sei grundsätzlich möglich, damit der Wirtschaftsverkehr im Grenzraum blockiert ist. Weitere Option ist für ihn, Belarus aus dem Swift-System zum internationalen Zahlungsverkehr auszuschließen.

# „Ich plädiere trotzdem, Schritt für Schritt voranzugehen. Noch sind solche drastische Maßnahmen nicht auf der Tagesordnung“, sagt er. Wichtigstes Ziel dieser Woche müsse sein, gemeinsam mit den Vereinten Nationen eine Lösung für die gestrandeten Migranten zu finden. Weber wertet es als gutes Zeichen, dass Belarus zugesagt habe, dass das Flüchtlingshilfswerk Hilfe leisten darf. „Die Menschen an der Grenze müssen kurzfristig Zelte bekommen. Sie dürfen dort nicht unter inhumanen Bedingungen leben.“ Weber fordert, dass Belarus die Migranten in ihre Heimatländer zurückführt. Unter allen Umständen sei ein „Pull-Faktor“ zu vermeiden - also die falsche Botschaft, dass Belarus Teil einer erfolgreichen Fluchtroute nach Deutschland ist.

# Weber setzt auf Gespräche mit Belarus, obwohl Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja der EU eindringlich davon abgeraten hat. Es sei Kalkül Lukaschenkos, dass er als Verhandlungspartner akzeptiert werde, obwohl er seine Bürger massiv unterdrücke, sagt sie. „Europa steht solidarisch zur demokratischen Opposition“, sagt Weber. Auch dafür seien die Sanktionen gedacht. „Allerdings können wir uns unsere Nachbarn auch nicht aussuchen. Solange Lukaschenko mit Putins Unterstützung an der Macht ist, kann der Dialog nicht vollkommen abgebrochen werden.“

# Eine Absage erteilte Weber einzelnen Forderungen, die Nato müsse dem Bündnispartner Polen zu Hilfe eilen. „Ich warne vor einer Eskalation von unserer Seite. Allerdings ist klar: EU und Nato stehen mit ihren betroffenen Mitgliedern zusammen. Das muss jeder wissen.“