Anzeige

Filme XXL-Darstellerin für Eberhofer gesucht Dicke Chance für Fans der Eberhofer-Krimis: Produktionsfirma sucht für den neuen Teil ausdrücklich eine „sehr füllige“ Frau.

Von Andreas Maciejewski

Merken

Mail an die Redaktion Für einen neuen Eberhofer-Krimi wird eine Darstellerin gesucht. Foto: ARD Das Erste/obs

Regensburg.Wollten Sie schon immer mal Teil der Rita-Falk-Verfilmungen rund um den schrulligen Polizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) sein? Dann haben Sie jetzt die Chance dazu. Die Produktionsfirma sucht derzeit nach einer neuen Laiendarstellerin. Das muss die Dame mitbringen.

Unter anderem auf der Facebook-Seite der kommenden, mittlerweile siebten Verfilmung der Eberhofer-Reihe namens „Kaiserschmarrndrama“ wirbt die Produktionsfirma Constantin Film um folgende Kandidatin: „Für den neuesten Eberhofer-Krimi suchen wir eine weibliche XXL-Laiendarstellerin zwischen 35 und 45 Jahren.“ Sie solle ausdrucksstark, charismatisch und sehr füllig sein und außerdem bairisch sprechen, heißt es in dem Post weiter.

So kommen Sie in den Eberhofer-Film

Schauspielerfahrung setzt Constantin Film nicht voraus. Viel wichtiger seien Talent und Spaß an der Schauspielerei. Die Kandidatin soll dann die Besitzerin eines Lottoladens in Niederkaltenkirchen und Mutter eines erwachsenen Sohnes spielen. Natürlich geht die Dame dann mit ihren Kunden - wie in den Falk-Verfilmungen üblich - nicht gerade zimperlich um. „In ihrer bayerischen Art soll sie schlagfertig und selbstbewusst auftreten“, heißt es in der Rollenbeschreibung.

Im nächsten Teil „Kaiserschmarrndrama“ wird die Dame aber noch nicht zu sehen sein, aller Voraussicht nach erst im nächsten. „Kaiserschmarrndrama“ startet bereits am 5. August 2021 in den Kinos. Die Dreharbeiten für den Nachfolger sollen im September und Oktober in Niederbayern stattfinden. Für die Rolle der fülligen Dame sind zwei Drehtage vorgesehen.

Erste Bewerbungen trudeln ein

Unter dem Post sind bereits zahlreiche (mehr oder wenige) ernst gemeinte Bewerbungen eingegangen. Eine Nutzerin schreibt - und zwar gleich in der geforderten bayerischen Art: „Braucht’s mi doch niard sucha, bin doch schon dau. Borisch ko i a. Füllig bin i, a gscheids Hulz vor da Hittn hob i a. Also ned lang fackln, bevor da Summaspeck in da Hitz zerflaist und i aschau wai a Raibadotsch.“

Wer aber bei seiner Bewerbung auf Nummer sicher gehen will, damit sie auch wirklich von der Produktionsfirma gelesen wird, schickt eine E-Mail mit Foto und einem kurzen Vorstellungsvideo an casting.eberhofer@constantin.film. Bewerbungsschluss ist der 30. Juni.