Unglück Zwei Autofahrer sterben bei Unfall in Mittelfranken

Die beiden starben noch am Unfallort.

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos zwischen Cronheim und Unterschwaningen sind beide Fahrer tödlich verletzt worden.

Der Wagen des 39-jährigen Unfallverursachers war am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und in das Auto einer 23-Jährigen gekracht, wie die Polizei Mittelfranken mitteilte.







Beide wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und erlitten so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort starben.