Mail an die Redaktion Bischof Rudolf Voderholzer begrüßte jeden einzelnen Sternsinger Foto: Jakob Schötz

Bodenmais.„Servus, schön, dass ihr alle mitmacht“, begrüßte der Regensburger Bischof. Rudolf Voderholzer am Mittwoch jeden einzelnen der 450 Sternsinger aus seinem Bistum an der Kirchenpforte von Bodenmais.

Der Oberhirte eröffnete im Bayerischen Wald die Sternsingeraktion 2023. In den Tagen rund um den 6. Januar werden die Mädchen und Jungen in ihren Gemeinden von Haus zu Haus gehen, um Geld für das Kindermissionswerk zu sammeln. Es ist die weltweit größte Spendenaktion, bei der Kinder für notleidende Kinder in anderen Ländern Gelder einsammeln. Die Aktion Dreikönigssingen steht heuer unter dem Leitsatz: „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ und richtet ihren Fokus besonders auf den Kinderschutz.

Bischof Voderholzer lobte die Kinder in seiner Predigt dafür, dass sie auch in den Jahren der Pandemie nicht untätig gewesen seien. Viele hätten sich etwas einfallen lassen, um anderen Kindern zu helfen – beispielsweise seien sogenannte Segenspakete geschnürt und an die Gläubigen weitergegeben worden.

Er dankte den Mädchen und Jungen, die auch jetzt wieder ihre freie Zeit in den Weihnachtsferien opferten: „Danke, dass ihr euch Mühe gebt, einen frohen Segen in jedem Haus und Ladengeschäft zu hinterlassen. Ich freue mich immer, wenn ich in Geschäften den Segensspruch lesen kann und kaufe dort besonders gerne ein.“

In den Fürbitten wurde auch für den emeritierten Papst Benedikt XVI. gebetet, der aktuell in einem schlechten gesundheitlichen Zustand ist. „Papst Benedikt XVI. hat die vielen Jahre für uns gebetet, jetzt beten wir für ihn“, sagte Voderholzer.