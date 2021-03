Außenansicht Ein Schritt zur Normalität Das entscheidende Mittel, um der Pandemie entgegenzutreten, sehen Virologen in konsequenten Impfungen.

Josef Kammermeier

Seit über einem Jahr dominiert Corona die Welt. Aus dem neuartigen Sars-CoV-2 im fernen Wuhan wurde innerhalb kurzer Zeit eine unmittelbare Bedrohung, die von uns allen verlangt, unser Leben anders zu gestalten. Das entscheidende Mittel, um der Pandemie entgegenzutreten, sehen Virologen in konsequenten Impfungen. Die bisher zugelassenen Impfstoffe rufen bei einem Teil der Bevölkerung Skepsis hervor und die Diskussion über mögliche Nebenwirkungen weckt oft Unbehagen.

Die Gründe für das Misstrauen müssen wir besser verstehen und ihnen mit noch mehr sachlicher Aufklärungsarbeit begegnen. Die Impfstoffe verfügen über eine sehr hohe Wirksamkeit. Ernste und bedenkliche Nebenwirkungen sind sehr selten. Experten halten auch langfristige Risiken für gering und beherrschbar. Und es gibt erste Ergebnisse, dass Personen mit Corona-Impfung weniger oder gar nicht ansteckend für andere sind.

Angesichts dieser Tatsachen rate ich sehr dazu, sich impfen zu lassen. Das Schlagwort ist „Herdenimmunität“. Gemeint ist damit, dass die Geimpften denjenigen Schutz bieten, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Der eigene Impfschutz trägt also auch zum Schutz der Gemeinschaft bei. Jedem Bürger einen Schutz gegen das Virus zur Verfügung zu stellen, ist eine große gesamtgesellschaftliche Herausforderung.

Lieferengpässe sind immer noch an der Tagesordnung, wir rechnen aber mit einem deutlichen Anstieg an Covid-19-Impfstoffen. Aktuell führt das Gesundheitsministerium Gespräche mit der Ärzteschaft, dem pharmazeutischen Großhandel und den Apothekern. Die Versorgungslage wird sich bald spürbar bessern. Derzeit erfolgt die Impfung in Bayern noch über die 99 Corona-Impfzentren.

Ab April steht einer Impfung durch niedergelassene Ärzte nichts mehr im Weg. Die Impfquote wird sich deutlich beschleunigen, wenn das Versorgungsnetz vor Ort endlich eingebunden wird. Die Apotheken stellen hier ihre wichtige Funktion bei Lagerung und Logistik zur Verfügung. Noch aber müssen sich viele, die sich impfen lassen möchten, in Geduld üben. Also müssen wir bis zum eigenen Impftermin die altbekannten Regeln weiterhin beachten: Abstand halten, Hygiene einhalten und im Alltag Masken tragen. Doch mit dem Wissen: Die Corona-Impfung lässt auf Normalität hoffen!