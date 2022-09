„Kann eskalieren“ Festgefahrene Iran-Verhandlungen: FDP-Außenpolitiker warnt vor weiterem Konflikt in der Welt von Mareike Kürschner

Mail an die Redaktion „Wenn die Verhandlungen endgültig scheitern, kann ein weiterer Konflikt auf der Welt eskalieren“, sagte Ulrich Lechte, außenpolitischer Sprecher der FDP im Bundestag. Foto: dpa

Der außenpolitische Sprecher der FDP im Bundestag, Ulrich Lechte, warnt vor einem weiteren Konflikt in der Welt, sollte es in den Atom-Verhandlungen mit dem Iran zu keiner Einigung kommen.

„Wenn die Verhandlungen endgültig scheitern, kann ein weiterer Konflikt auf der Welt eskalieren“, sagte Lechte der Mediengruppe Bayern. „Israel und die USA könnten zum Mittel eines Präventivschlages gegen den Iran greifen. Sicher ist, Teheran darf nicht in den Kreis der Atommächte aufsteigen. Dass Krieg keine Lösung bringt, sondern nur Tod und Leid, zeigt uns die Ukraine sehr deutlich.“







Europa habe ein großes Interesse an einer Fortführung des Atomabkommens mit dem Iran. „Zur Diplomatie gehört jedoch, dass Verhandlungen auch scheitern können“, sagte Lechte. Derzeit gebe es keine Verhandlungsbereitschaft in Teheran.

Die Regierungen Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens hatten am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung kritisiert, der Iran wolle die auf dem Tisch liegende Vereinbarung zur Wiederherstellung des Atomprogramms nicht schließen. Man werde nun beraten, wie „mit Irans fortgesetzter nuklearer Eskalation“ und der mangelnden Kooperationsbereitschaft mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) am besten umzugehen ist.