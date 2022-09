Putin nicht anwesend Früherer sowjetischer Staatschef Gorbatschow in Moskau beigesetzt

Mail an die Redaktion Der Sarg des ehemaligen Präsidenten der Sowjetunion Michail Gorbatschow während seiner Beerdigung auf dem Nowodewitschi-Friedhof in Moskau Foto: Alexander Zemlianichenko/dpa

Nach einer Trauerfeier mit Tausenden Menschen ist der ehemalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow am Samstag in Moskau beigesetzt worden.

Der Sarg wurde unter den Klängen der russischen Nationalhymne und mit Salutschüssen ins Grab gelassen, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete. Die Zeremonie fand auf dem Prominentenfriedhof am Neujungfrauenkloster statt. Der Friedensnobelpreisträger wurde neben seiner Frau Raissa bestattet.







Abschied am offenen Sarg

Der ehemalige Staats- und Parteichef war am Dienstag im Alter von 91 Jahren in Moskau nach langer schwerer Krankheit gestorben. Am Vormittag nahmen viele Moskauer am offenen Sarg Abschied. Präsident Wladimir Putin war nicht dabei. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine fehlte auch die Politprominenz aus dem Westen. Als einziger Regierungschef aus der EU war Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban anwesend.

Auf Bildern der Beisetzung war zu sehen, wie der Journalist Dmitri Muratow ein Porträt Gorbatschows vor Kränzen zu Ehren des Verstorbenen trug. Der Friedensnobelpreisträger ist Chefredakteur der kremlkritischen Zeitung „Nowaja Gaseta“. Gorbatschow war Miteigentümer des Blattes, das immer wieder Missstände in Russland aufdeckte.

− dpa