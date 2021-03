Meinung Lohnlücke sollte verringert werden Immer noch verdienen Frauen in Deutschland schlechter als Männer. Daran muss sich etwas ändern, findet die Autorin.

Uta Zech

Berlin.Die geschlechtsspezifische Lohnlücke, der Gender Pay Gap, liegt in Deutschland bei 19 Prozent. Lange schien der Lohnunterschied wie festbetoniert. 2019 ist er um zwei Prozentpunkte gesunken. Zwei Prozent pro Jahr – das ist ein gutes Tempo! Deutschland liegt immer noch weit über dem europäischen Durchschnitt von 14 Prozent.

Und nein, es liegt nicht an den Frauen. Auch nicht an ihrem Verhandlungsgeschick. Faire Bezahlung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Unbezahlte Sorgearbeit

Die Ursachen sind bekannt. Die Maßnahmen dagegen auch: Berufe in Pflege und Erziehung, die hauptsächlich von Frauen ausgeübt werden, müssen endlich angemessen bezahlt werden. Wie wichtig diese Berufe für unsere Gesellschaft sind, erleben wir gerade in der Coronakrise. Frauen leisten 52 Prozent mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer. 1,5 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Zeit, in der sie kein Geld verdienen können. Das hat Auswirkungen auf ihre Karriere – Frauen fehlen in Führungspositionen und auf den höheren Stufen der Karriereleiter –und auf den Lohnzuwachs während ihres Berufslebens sowie auf ihre Rente.

Der Gender Pension Gap liegt bei fast 50 Prozent. Deshalb müssen Sorgearbeit und Erwerbsarbeit partnerschaftlich aufgeteilt werden. Gehaltstransparenz in Betrieben ermöglicht, dass Gehaltsstrukturen durchschaubar und Lohndiskriminierungen aufgedeckt werden. Das möchte die EU-Kommission mit einem neuen Gesetz zu gleicher Bezahlung in ganz Europa voranbringen. Und auch die tradierten Rollenbilder, die so unverwüstlich scheinen – sie sind wandelbar! Frauen können Technik und Männer Pflege. Jeder und jede kann etwas dafür tun. Deshalb ist das Motto der EPD Kampagne 2021: Game Changer – Mach dich stark für equal pay.

Es muss viel passieren

Game Changer sind mutige Macher und Macherinnen, die aktiv unsere Gesellschaft zum Positiven verändern. Um die Lohnlücke zu verringern, muss sich gleichzeitig an vielen Stellen in unserer Gesellschaft etwas bewegen. Die Kampagne macht sichtbar, wer sich quer durch die Gesellschaft für Geschlechtergerechtigkeit stark macht. Werden Sie Teil des Game Changer Teams! Vorlagen und Beispiele finden Sie unter equalpayday.de. Faire Bezahlung braucht auch nach dem EPD Menschen, die Game changing für equal pay zum Kultsport machen.