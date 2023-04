Zuvor mehrere Gebäude beschmiert Superreiche im Visier: Klima-Aktivisten stürmen Nobel-Hotel Adlon in Berlin

Mail an die Redaktion Die Aktivisten der Klimagruppe «Extinction Rebellion» auf einer Balustrade des Hotel Adlon in Berlin mit einem Banner und gezündeter Pyrotechnik. Foto: dpa/ Christoph Soeder

Mehrere Klima-Aktivisten der Gruppe „Extinction Rebellion“ haben am Donnerstagnachmittag das bekannte Nobel-Hotel Adlon in Berlin gestürmt. Ihr Protest richtet sich gegen vermeintlich klimaschädlich lebende Superreiche.

Vom Balkon aus haben die Aktivisten ein großes Banner entrollt, das dann über die Fassade des Hotels hinunter hing. Auf diesem ist zu lesen: „We can‘t afford the super rich“ (Deutsch: „Wir können uns die Superreichen nicht leisten.“). Auch zündeten die Aktivisten Nebelkerzen an und warfen Flugblätter vom Balkon.

Die Polizei war mit einem Aufgebot vor Ort, wie auch in Videos auf Twitter zu sehen ist. Am Morgen hatten die Klima-Aktivisten der Gruppen „Extinction Rebellion“ und „Letzte Generation“ bereits mehrere Gebäude in Berlin beschmiert, unter anderem den Eingangsbereich der FDP-Bundesgeschäftsstelle in Berlin-Mitte. Laut dpa-Reportern kippten sie eine öl-ähnliche Flüssigkeit aus Eimern an Türen und die Fassade.

