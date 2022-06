Wirre Äußerung über Bombe Bedrohung auf Schulgelände in Bayern: Polizei gibt Details bekannt

Merken

Mail an die Redaktion Es wurden 360 Schüler der Grund- und Mittelschule evakuiert und das Areal weiträumig abgesperrt. −Symbolbild: Annette Riedl/dpa

Wegen wirrer Äußerungen eines 35-Jährigen haben Polizisten am Montagmittag eine Grund- und Mittelschule in Oberfranken geräumt. Die Polizei hat nun weitere Details zum Einsatz bekanntgegeben.

Gegen 11 Uhr sei der 35-Jährige auf zwei Schüler zugegangen, die sich vor dem Gebäude in Ebersdorf (Landkreis Coburg) aufgehalten haben, teilt die Polizei am Nachmittag mit. In englischer Sprache habe der Mann wirre Äußerungen gemacht, die darauf schließen lassen konnten, dass sich eine Bombe auf dem Schulgelände befinden könnte. Der Schulleiter wurde auf das Gespräch aufmerksam und hat die Polizei alarmiert.







Areal weiträumig abgesperrt

Polizisten nahmen den Mann aus den Niederlanden widerstandslos vor dem Schulgebäude fest. Es wurden 360 Schüler der Grund- und Mittelschule evakuiert und das Areal weiträumig abgesperrt.

Im Anschluss haben Sprengstoffhunde und Polizeikräfte das Gelände nach verdächtigen Gegenständen durchsucht. Ohne Feststellungen wurde das Areal um 14.15 Uhr wieder freigegeben. Der 35-Jährige befindet sich nach Angaben der Polizei in einem Bezirkskrankenhaus. Die Polizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

− tka