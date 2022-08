Millionen-Schaden Großbrand von Hotel in Habischried: Polizei geht von Brandstiftung aus

Mail an die Redaktion Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen in der Nacht zum 24. Juli den Brand in dem ehemaligen Hotelkomplex in Habischried im Landkreis Regen. Foto: HArtl/vifogra/dpa

Rund eineinhalb Wochen nach dem verheerenden Brand des ehemaligen Charm-Hotels in Habischried (Landkreis Regen) geht die Polizei derzeit von einer Brandstiftung aus. Neben dem Einsatz von Spürhunden sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen.

Am Abend des 23. Juli ist das . Verletzt wurde zwar niemand, der Sachschaden beläuft sich aber auf einen Betrag in Millionenhöhe.







Vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung?

Wie die Polizei mitteilt, finden nach wie vor Untersuchungen am Brandort statt. Die Kripo und Staatsanwaltschaft Deggendorf werden dabei von einem Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamts, sowie einem Brandmittelspürhund aus Baden-Württemberg unterstützt.

Die Ermittlungen würden dabei in alle Richtungen geführt, zum jetzigen Zeitpunkt geht die Polizei aber von fahrlässigen oder sogar vorsätzlichen Brandlegung aus.

Zeugenaufruf der Kripo Deggendorf

Für die weiteren Ermittlungen bitten die Brandermittler der Kripo Deggendorf erneut um Zeugenhinweise. Wer am Samstag, 23.07.2022, 18 Uhr bis kurz nach Mitternacht, verdächtigte Beobachtungen (Personen und/oder Fahrzeuge) in der Siemensstraße oder den angrenzenden Forstwegen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf, Tel. 0991/3896-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

