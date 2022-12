Kripo sucht Zeugen Sein Kopf schlug auf Beton: 37-Jähriger stirbt nach Streit auf Ü30-Party in Weiden

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem unbekannten Mann in einer Diskothek in Weiden in der Oberpfalz ist ein 37-Jähriger im Krankenhaus an den schweren Verletzungen gestorben, wie die Polizei berichtet. −Symbolbild: Christophe Gateau/dpa

Weiden i.d. OPf., Stadt.Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem unbekannten Mann in einer Diskothek in Weiden in der Oberpfalz ist ein 37-Jähriger im Krankenhaus an den schweren Verletzungen gestorben, wie die Polizei berichtet. Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntag, 4. Dezember.

Der 37-Jährige aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab war laut Polizei in der Nacht auf Sonntag, 4. Dezember, auf einer Ü30-Party in der „Monkey Eventarena“ an der Regensburger Straße. Er geriet im Laufe der Nacht laut Polizei in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem noch unbekannten Mann. Im Laufe der Rangelei schlug er mit dem Kopf auf dem Betonboden auf und verletzte sich hierdurch schwer. Am Mittwoch starb er dann im Krankenhaus, wie die Polizei berichtet.







Nach dem Vorfall ermittelt die Kripo Weiden, die bereits mehrere Personen zu dem Vorfall befragt hat. Außerdem ist eine Obduktion angeordnet, welche voraussichtlich im Laufe des Freitags von der Rechtsmedizin durchgeführt wird. Die Ermittler werten auch vorhandenes Videomaterial aus.

Zeugenaufruf der Kripo

Die Kripo sucht nun weitere Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben. Alle Personen, die in der Nacht auf Sonntag, 4. Dezember, insbesondere zwischen 4 und 5 Uhr morgens und im Bereich nahe der Kasse, in der Diskothek körperliche Auseinandersetzungen zwischen Personen oder andere Auffälligkeiten mitbekommen haben, sollen sich unter der Telefonnummer (0961) 4012222 melden. Jeder Hinweis kann laut Polizei von Bedeutung sein. Deshalb wird das Hinweistelefon auch über das Wochenende von 8 bis 20 Uhr besetzt sein, so die Polizei. Außerdem können Hinweise über das Kontaktformular der Oberpfälzer Polizei gegeben werden.

− kl