Video-Statement zum Gewaltverbrechen Tote Frau in Ingolstadt gefunden: Das sagt die Polizei am Nachmittag

Eine 23 Jahre alte Frau ist am Dienstagabend in Ingolstadt gestorben. Die Frau wurde tot in ihrem Auto gefunden. Laut Polizei kam sie gewaltsam ums Leben kam. Am Nachmittag äußerte sich die Polizeisprecher Andreas Aichele zum Ermittlungsstand.