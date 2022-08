Rettungshubschrauber im Einsatz Zusammenstoß in der Kreuzung: Drei Verletzte bei Unfall in Weiden

Mail an die Redaktion Bei einem Unfall in Weiden in der Oberpfalz sind am Samstag drei Menschen verletzt worden. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber. −Symbolbild: Jan Woitas/dpa

Weiden i.d. OPf., Stadt.Bei einem Unfall in Weiden in der Oberpfalz sind am Samstag drei Menschen verletzt worden. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber.

Ein 78-jähriger Ford-Fahrer wollte gegen 17 Uhr die B470 an der Kreuzung B470/Latscher Straße in nördliche Richtung überqueren. Hierbei übersah er einen 39-jährigen Audi-Fahrer, der auf der B470 aus Richtung Weiden kam. In der Kreuzung kam es dann zum Unfall zwischen den beiden Autos.







Der Ford schleuderte dabei gegen einen Lichtmast und der Audi kam im Straßengraben zum Liegen. Die 35-jährige Beifahrerin des Audi-Fahrers verletzte sich leicht, der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort. Der Ford-Fahrer und seine 78-jährige Beifahrerin verletzten sich schwerer. Die Feuerwehr musste sie aus dem Auto befreien. Den Ford-Fahrer brachte der Rettungshubschrauber in eine Klinik, die 78-Jährige wurde vom Rettungsdienst ebenfalls stationär eingeliefert.

20.000 Euro Schaden

Wie die Polizei mitteilt, entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden. Der Unfallschaden liegt insgesamt bei etwa 20.000 Euro. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Unfallort befanden sich die Feuerwehren aus Neunkirchen und Weiden. Sie kümmerten sich um die Absicherung der Unfallstelle, beseitigten den Lichtmast und reinigten die Straße von Scherben und Betriebsstoffen.

Andere Verkehrsteilnehmer leisteten laut Polizeibericht vorbildlich Erste Hilfe oder spannten Rettungsdecken auf, um einen Sichtschutz zu errichten bzw. Schatten zu spenden.

