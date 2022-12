Frontalzusammenstoß Mann aus Landkreis Cham stirbt nach Unfall auf der B20 bei Straubing

Zwei Autos sind am Sonntag auf der B20 zusammengestoßen. Foto: vifogra

Straubing, Stadt.Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagnachmittag auf der B20 ereignet. Ein 61 Jahre alter Mann ist dabei ums Leben gekommen. Zwei weitere Insassen wurden schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, sind kurz vor der Donaubrücke in Straubing zwei Autos zusammengestoßen. Einer der Fahrer - ein 61 Jahre alter Mann - wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Nach Angaben eines Polizeisprechers stammt der Mann aus dem Raum Cham. Seine 27 Jahre alte Beifahrerin wurde ebenso schwer verletzt, wie der 43 Jahre alte Fahrer des anderen Fahrzeugs. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.







Die B20 musste für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären.

− age