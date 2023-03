Gesundheitsminister in Regensburg Pflegenot: Einen Oberpfälzer Fall macht Holetschek zur Chefsache von Christine Schröpf

Regensburg.Bei ostbayerischen Pflegekräften hat sich Frust, Ärger und Enttäuschung angestaut. Ähnlich am Limit fühlen sich pflegende Angehörige. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) öffnet am Mittwoch das Ventil. Was er im Regensburger Marinaforum zu hören bekommt, ist die ganze Bandbreite der Probleme:

########## #### ### ### ###### ##. ### ##### ### ########### ################ ##### #### ##### ### ###### ## ######. ### ###-######### ##########, #### ### ###### ##### ### ############## ########### – #### #######, #### ### ###### ## ############# ### #### ## ########## ##### ####### ######. „##### ### #######. ### ### ## ##### #####“, #### ##########. ############# #### ## ######### #######. ## #### ### ## ######### ####### #################, ### ############ ####### ### ### ## ########### ######### ### ######### ###############. ##### ######### ########### ### ### ######### ########## ####### ## #### ### ### ### ######### – ### ###### ##### ##### ####################### #### ### #########.

„############## ### #######“

## #### ## ### #### ########## ####### ###### ## ############ ### ############## ## ######## #### #### (###. ##########), ### ###### ##### #### ##### ##### ######### ##### ##### ################# „### ##### ### ########“ ##### #### ####### ####. ##### #### ############# ############ ## ###### ########### #### ###### ####### ######## ######## #########. #### ### #### ##### ### #### ############ – ## ####### ## ####, ## ##### ##### ######### #######.

#### ####### ###### #### ####### #####, #### #### ######## ###### – ##### ###### ### ##############. ########## #### ### ########### ##. „### #### ##### ##### ##, #### ### ### ##### ##### ### #### ############## ### #######.“ #### ###################### ######## ###### ### ###########- ### #######################, ###### ### #### ### ######## ######## ############# ###. ##### ###### ############# ##### #### ########## #######.

##### ### ### ##### ######### #### ##### ######### ### ### ###################. ## ###### ## ##### ##################.

###### ####### ###### ## ###### ##### ######## ########-############. ### ###### #### ################### ## ###### ##### #####. #### ### ############ ###-########## ########## ####### ####### ### ##### ##. ### ###### ##### ####### ###### ########, ### #### ##### ##################### ### #### ############# ####### ############## ###### ##########. ########## ######## ######, #### ###### ### ######### ### #################### ### ###### ###### ####. ##### ####### ### ### ###### ## ########## ##### ## ### ####### ### #### #### ######## ########### ###########. ### ######-######### #### ###### #### ## ####### ##### ### ### ##### #### ############ ### ########## ##### ###########.

### ############# #### ######## ## ##### ################: ### ##### ##### ### ###### ######## ### ########## ###### ## ### #####. ########## ###### #### ############# ######### #### #### ######### ############### ### ########### ########. „##### ### ### ########## ### ###### ########### ## ###########“, #### ####### ##########. ########## ### ############ #### ######################## #### ###########, ### ##### ### #### ## ### ### ## ####### ####. ##### ######## ###### ##### #####. „### ########## ##### ### ########.“ ## ### ### ##### ##### #### ######### #### #### #### ########### ###### ## ### ######## ################# ####. ## #### ######, ## ##### ### #### ## ### ############ #####, ## ####### ##########.

######## #### ###### ## ### ### ######################### #### ########## ######### ################# ####. ########## #### ### ######## #### ####### ###########, ##### ## ### ###### ### ############. ### ###-######### ###### ## ############# ####### ##. #### #### #### ## #### ###### ### #########. ### ##########-####### ### ###### ## ##### ### #### ######### ### ########## ########## #########. ## ##################### ####### ## ###### ##########, ## ### ## ############# ###### ### #### ### ########## ################ ###### ######. ## ####### #### „############### ### ########################“, ## ##########.

####-####-##### ### ######?

### ##### ###### #### ##### ## ### ########### ############# ### ############. ##### ########### ### #######-########### ## ####### ######### #####, #### ### ##### ######## #### ##### ########## ## ### ## ###### ##### ############## ######## ####### ######. ### ######### ###### ### ####, „###### ## ### ###### #### ### ######## ######## #### #####“. ####### #########, ### #### #### ## ###### ## ############ ###-######## ########, ####### ######### ############ ###########, ## ##### #### ##### #### ### ############# ########### ##### ## #### ########. ### ### #### ########### ###### ## ### ######## ### ####### ###### ##### #### ########### ### ####### – #### ##### ### ##### ###########, ## ### ############ ############ ## ######. ######### ##### #### ####-####-##### #####. „### ####### ### ##### ## #### #### ####.“

## ###### ####-####-##### #### ########## ## ########## ########## #### ########### ##. ### ##### ########### ### ###### ############: „## ###### ###### ### ## ## ##### ##### ### ########.“ ## ###### #### ###### ### ######### ####################### ##### – ###### ## ### ############ ############ ### ################## ########. ### ############ ####### #####, ####### ### ####### ###### ####### #####: „### ### ######?“ ###: „## ### ### ####### #######?“

### ##### ### ### ######## ### ########### ##### ###### „### ### ###“. ### ##### ### ##### ### ### ########. #### ### ########### #### ##### ### ######## #### ###### ### ########### ######### ######. ##### #### ###### ###### ###### ## ######## ########### ########### ###### – ##### ###### ## ########### ###### ### ###### ######.

„### #### ##### ######### #### ###“, ##### ################ #### ## #### ######. #### ############## ### ### ###### ###### ## ###### #### #### ######### ### ############## ##########. #### ####### #### #### ########## #### #### ####. #### ### ######-###### ####### ## ## #############, ###### ########## ### #### ######## ######## ## ### ######. „#### #### ## ####### ### ### #######, ### ##, ## #### ##### ## ##### ####?“, ##### ##.