LKA sucht Zeugen in Luhe-Wildenau Geldautomaten-Bomber schlagen erneut zu - Sprengstoff detoniert in Mehrfamilienhaus von Jonas Raab, André Baumgarten

Eine gewaltige Explosion zerstörte am 8. Juli eine Sparkasse in Regensburg. Nun ging in Luhe-Wildenau erneut ein Geldautomat in die Luft. Die Fälle weisen viele Parallelen auf.

Luhe-Wildenau, Markt.Ein Geldautomat ist am frühen Dienstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in Luhe-Wildenau (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) gesprengt worden. Die Täter sind flüchtig. Die Ortsdurchfahrt ist derzeit gesperrt. Das Landeskriminalamt sucht Zeugen.

Wie das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) am Dienstagmorgen mitteilt, schlugen die Täter - sie waren vermutlich zu dritt - um kurz vor 3.30 Uhr mit Sprengstoff am Marktplatz in der örtlichen Sparkasse zu. Die Unbekannten flüchteten anschließend in Richtung A93, vermutlich mit einem dunklen Audi. Die weitere Fluchtrichtung ist laut BLKA nicht bekannt.







Wie das Polizeipräsidium auf Nachfrage mitteilt, bleibt die Staatsstraße 2657 im Marktgebiet wegen der Tatortarbeiten mindestens bis Mittag gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat das BLKA übernommen. Der in Luhe-Wildenau eingesetzte Sprengstoffs soll in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut in München untersucht werden.

Auffällige Parallelen zu weiteren Fällen in der Oberpfalz

Luhe-Wildenau ist keine zehn Kilometer von Wernberg-Köblitz im Landkreis Schwandorf entfernt. Dort hatten Ende Juni Unbekannte . Auch damals kam Sprengstoff zum Einsatz. Gut eine Woche später - wie schon in Wernberg-Köblitz und jetzt in Luhe-Wildenau schlugen die Täter zwischen 3 und 4 Uhr morgens zu.

Die Zahl der Automatensprengungen befindet sich derzeitim rasanten Steilflug - noch nie hatten die öfters zugeschlagen wie in diesem Jahr. Im Regensburger wie im Wernberg-Köblitzer Fall , da sich über den Tatorten Wohnungen befanden. Das ist auch in Luhe-Wildenau der Fall: Der gesprengte Automat ist in einem Mehrfamilienhaus verbaut.

Landeskriminalamt sucht Zeugen

In der weiteren Ermittlungsarbeit setzt das BLKA auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer in den Nachstunden von Montag auf Dienstag Auffälligkeiten oder verdächtige Personen in Luhe-Wildenau wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 089/1212 – 0 an das Bayerische Landeskriminalamt oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.