Gastrotipp in Regensburg Vyvu – vietnamesisches Flair im Stadtosten von Katharina Eichinger

Merken

Mail an die Redaktion Phien gehört im Vyvu zur Familie und serviert die Ente mit rotem Curry – und ein strahlendes Lächeln für die Gäste. Foto: Tino Lex

Regensburg.„Es sind die kleinen Dinge im Leben, die Freude machen und wahrer Luxus sind. Dazu zählt ein außergewöhnliches Essen in stilvoller Atmosphäre.“ Damit wirbt das Vyvu Vietnam Cuisine im Regensburger Stadtosten.

Ich war noch nie in Vietnam, doch wenn ich im Vyvu esse, kann ich mir zumindest ein wenig vorstellen, wie es sich dort anfühlt. Im Restaurant ist an einem Donnerstagabend jeder Tisch besetzt, hinter der Theke herrscht geschäftiges Treiben. Chefin Lan Tran steht wie immer selbst in der Küche.

Hausgemachte Limonaden

Als Vorspeise wählen wir gemeinsam die Vorspeisenplatte für eine Person. Wer sich nicht entscheiden kann, der fährt damit gut: Auf knackigen Salatblättern werden eine Sommerrolle, eine vietnamesische Frühlingsrolle, Wantans und ein Soja-Sprossen-Salat serviert – für uns der perfekte Start in unseren südostasiatischen Abend.







Ein optisches (und auch ein geschmackliches) Highlight im Vyvu sind die hausgemachten Getränke. An diesem Abend testen wir Tra Da – grünen Eistee mit frischem Ingwer, Minze, Orange und Limette – und Da Chanh Gung mit Limette und Ingwer. Als Hauptspeise wählen wir Pho Bo. Hierbei handelt es sich um die wohl bekannteste Suppe Vietnams: Zu den Nudeln, dem Rindfleisch, den knackigen Sommersprossen und Kräutern gibt es im Vyvu zwei besondere Saucen: eine scharfe mit Chili, die perfekt mit der Frische der Kräuter harmoniert, und eine süße. Sie wird aus zerstampften, mit Zucker aufgekochten Bohnen hergestellt.

Frische Kräuter - direkt aus Vietnam

Unsere zweite Hauptspeise ist Cary Vang mit Gemüse – ein leicht scharfes Curry. Wer schon einmal im Vyvu war, wird das Restaurant vor allem wegen seiner frischen Kräuter schätzen. Zur Suppe und zum Curry werden Schwarznessel, Thai-Basilikum, Kayang-Blätter (Reisfeldpflanze) und Koriander serviert. Inhaberin Lan Tran erzählt, dass der Koriander frisch aus Vietnam importiert werde – wenn man ihn in Deutschland züchte, schmecke er nämlich niemals so frisch. Dabei werde darauf geachtet, welche Kräuter gerade in Vietnam Saison haben.

Eine weitere Spezialität im Vyvu ist das schwarze Sesameis: Das stellt Lan Trans Mann selbst her. Es sieht nicht nur interessant aus, es schmeckt auch noch fantastisch. Wer dem tristen Regensburger Nebel entfliehen möchte, der ist im Vyvu genau richtig.

Informationen zum Lokal

Adresse: Vyvu, Prinz-Ludwig-Straße 9; Tel. (0941) 78522987

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, Sonntag 11.30-14.30 Uhr und 17.30-23 Uhr; Samstag 17.30-23.30 Uhr; Montag Ruhetag

Weitere Informationen: Im Sommer kann man im Vyvu draußen sitzen.

Preise: Wasser 2,90 Euro, Softdrinks ab 3 Euro, Bier ab 4 Euro, hausgemachte Limonaden und Smoothies ab 7,50 Euro; Vorspeisen ab 7 Euro, Hauptspeisen ab 17 Euro; Nachspeisen ab 4 Euro