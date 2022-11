Schnäppchenjagd im Internet Black Friday 2022: Diese Tipps gibt die Verbraucherzentrale Bayern

Merken

Mail an die Redaktion Der Black Friday steht bevor. Was es bei der Schnäppchenjagd im Internet zu beachten gibt, hat die Verbraucherzentrale Bayern zusammengefasst. Foto: dpa

Der Black Friday 2022 steht an: Am Freitag, den 25. November ist es soweit. Doch was gibt es für diesen Tag für Tipps für Verbraucher bei der Schnäppchenjagd? Die Verbraucherzentrale Bayern gibt sechs Tipps für Rabatt-Aktionen im Online-Handel.

Der wichtigste Tipp vorneweg: Nicht unter Druck setzen lassen. Oft ändern die Verkäufer ihre Angebote und Preise laut Verbraucherzentrale mehrmals am Tag. Der Preisvergleich lohnt sich also - vielleicht in einer der gängigen Suchmaschinen, heißt es.







Diese sechs Tipps geben die Verbraucherschützer für Tage wie den Black Friday:

1. Um nicht auf Fake-Shops hereinzufallen, lautet der Rat: „Zahlen Sie vorzugsweise per Rechnung oder Lastschrift und lassen Sie sich nicht in einen gefährlichen Vorkasse-Kauf locken.“

2. Lassen Sie sich nicht von angeblichen Rabatten blenden. „Viele der fantastischen Sparpreise beruhen auf einem Vergleich mit unverbindlichen Preisempfehlungen der Hersteller (UVP)“, heißt es.

3. Die Verbraucherzentralen empfehlen, auf der Suche nach dem günstigsten Preis mindestens zwei Preissuchmaschinen zu benutzen.

4. Ablaufende Rest-Angebots-Balken sind ein beliebtes Mittel, Druck aufzubauen. Lassen Sie sich nicht täuschen. Auch ablaufende Uhren dienen diesem Zweck. Sollte es wirklich einmal sehr knapp mit der Zeit werden, schauen Sie, ob Sie den Artikel anschließend im Zweifel stornieren können. Wenn ja, klicken Sie auf Kauf - und prüfen Sie aber dann schnell, ob es wirklich das günstigste Angebot war.

5. Löschen Sie regelmäßig im Browser hinterlegte Cookies und seien Sie sparsam mit Ihren Daten, rät die Verbraucherzentrale: Demnach schneiden manche Händler ihre Angebote und vor allem auch Preise anhand von gesammelten Daten zu.

6. Nutzen Sie das Widerrufsrecht. Falls eine Stornierung nicht klappt, obwohl der Artikel anderswo günstiger zu finden ist, können Sie bei einem Onlinkauf in der Regel ohne Angabe von Gründen Ihre Kaufentscheidung widerrufen. Diese Vorgaben sollten aber vor dem Kauf beim jeweiligen Händler geprüft werden.

Vorbereitung ist übrigens vor Tagen wie dem Black Friday die halbe Miete. Die Verbraucherzentrale Bayern rät: „Planen Verbraucher eine größere Anschaffung, sollten sie deshalb Preise bereits vor den Rabatt-Tagen vergleichen. So können sie sicher gehen, dass sie auch wirklich ein Schnäppchen ergattern.“

− kse