Regensburg Krones: Im Klimabewusstsein vorne dabei Das Neutraublinger Unternehmen kommt in einem Ranking unter die Top 50 der klimabewussten Unternehmen in Deutschland.

Wenig Material und geringer Energieverbrauch in der Produktion: Der Einsatz von LitePac Gebinden bringt unterm Strich deutliche Vorteile – sowohl ökologische als auch ökonomische. Foto: Melissa Schreiner, Krones AG

Neutraubling.In einer unabhängigen Erhebung hat Statista, einer der führenden Anbieter für Markt- und Konsumentendaten, gemeinsam mit dem Wirtschaftsmagazin Capital das Verhältnis von Umsatzwachstum und Reduzierung von CO2-Emissionen bei deutschen Unternehmen betrachtet. Herausgearbeitet wurden so die Top 100 der klimabewussten Unternehmen Deutschlands. Die Neutraublinger Krones AG erreichte im Ranking dabei Platz 48, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung vom Mittwoch verbreitet. Bereits 2020 wurde Krones für seine Nachhaltigkeitsaktivitäten von der Plattform EcoVadis mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.

„Nachhaltigkeit, Reduktion von Emissionen und schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen sind in den vergangenen Jahren stark in den Fokus der Gesellschaft gerückt. Für uns beschränken sich diese Themen jedoch nicht nur auf die eigene Produktion – vielmehr ist Nachhaltigkeit eine Aufgabe, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette läuft: Beginnend bei unseren Lieferanten über unsere eigene Produktion bis hin zu den Kunden“, erklärt Welf Kramer, Leiter Corporate Governance. „Die Auszeichnung als eines der nachhaltigsten Unternehmen in Deutschland freut uns und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Ambitionierte Klimaziele

Dass Krones seine Verantwortung ernst nimmt, zeigen die Klimaschutzziele. die sich das Unternehmen selbst auferlegt. Seit 2010 konnten die energiebezogenen CO2-Emissionen um 30 bis 40 Prozent pro Million Euro Umsatz gesenkt werden.

Jetzt hat das Unternehmen seine Ansprüche an die eigene Nachhaltigkeitsleistung noch einmal deutlich nach oben geschraubt. Bis 2030 sollen alle Treibhausgas-Emissionen, die an eigenen Standorten verursacht werden (Scope 1 und 2), beispielsweise durch den Betrieb von Produktionsanlagen und Fahrzeugen, um 80 Prozent reduziert werden. Die Emissionen, die in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette entstehen (Scope 3), sollen um 25 Prozent gesenkt werden. Zusätzlich wurde auch der Geltungsbereich der Maßnahmen erweitert: Wurden bisher nur die Emissionen der deutschen Krones AG betrachtet, werden künftig alle produzierenden Standorte weltweit einbezogen.

Und auch die Produktion der Kunden wird von Krones berücksichtigt. Mit Lösungen, die den nachhaltigen Einsatz von Ressourcen so einfach und gleichzeitig so profitabel wie möglich machen, unterstützt Krones seine Kunden, ihre jeweiligen Ziele zum Schutz von Umwelt und Klima zu erreichen.