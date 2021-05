Anzeige

Wirtschaft Krones: Stellenabbau neigt sich dem Ende Das tiefe Tal ist durchschritten. Davon sollen auch Aktionäre profitieren. Zudem will Krones viel umweltverträglicher werden.

Von Bernhard Fleischmann

Merken

Mail an die Redaktion Krones liefert Maschinen und Anlagen zur Getränkeabfüllung und Verpackung in alle Welt. Die Fracht der großen Anlagen ist enorm teuer geworden. Foto: Kiefer/Krones/C362222

Neutraubling.Für die Krones-Aktionäre ist die Corona-Krise glimpflich ausgegangen. Wer die Nerven behalten hat, der steht heute so gut da wie vor der Pandemie. Die Aktie hat ihr Vorkrisenniveau wieder erreicht. Zwar erhalten die Anteilseigner lediglich eine Minimaldividende – das war’s dann auch schon für sie. Insofern konnten die Aktionäre einigermaßen zufrieden sein bei der Hauptversammlung der Neutraublinger Krones AG am Montagnachmittag. Sie fand Corona-bedingt zum zweiten Mal virtuell statt. Gewinn und Umsatz steigen wieder, der Vorstand malte ein recht positives Bild von der Zukunft. Also alles im Lot? Nicht ganz.

######## ####### ### ########### ############# ########, ### ## ### ########## ### ###### #### ##### ### ######. ###, #########: ## ### ######### ######## ### ### #### ### #############. ### ############ ####### #### #####, ### ###### ####### ###### ##### ### ######## ### #####. ### #################### #########, #### #### ### ########### ######, ##### ###### ###### ### ####### „######### #################“ ######## ######, ########## ### ########### ## ###### ####. ########## ####### #### ##, #### ### ##### ##### ######## ######### ######. ### ############ ######## ## #### ## #### ### ############# #######. ########## #### ######### ##. ####### #### ##.### ######## ######## ###########.

### #### ## ############ #### #######, ### ######, ######, ###### ########. ############# ######### ##### ### ############## ####### ###### ####### ########## ### ############ ########, #### ### ########## ################ #####. ########## ##### ## #### ##### ######, ### ### ###### ### ####### ### ### ### ##### ###### ######### #####, ##### ######## ################# ###### #########.

### ########## ######### ##### ### ### ######## #### ###### #### „########### #########“. ### ############ #### ### ################### #### ############ ## #### ### ## ### ## ####### ### ##################. ### #### #### ## ########### ##### #### ## ##### (## #### ##### ##### ## ## ####), ### ## ########## ##### ############### ### ############ #########, ## ### ##### ### ############ ## #######.

####### ###### ##### ## #####. ### ##### #### ###### ###### ###### #### ##### ########## ##### ####### ### ####### ##########, ### ### ########### ###### #####, ## #####. #### ####### ###### ################### ## ###### ### #####, ### „######- ### ########### ########### ##### ### ######“. ##### ##### ############ ### ############## #### #### ###########. #### ########### ####### ######## #######. #### ###### ### #### ### ############# ### #################, ### ### ###### ## ######### ### ########### ############# ######.

###### ######## ######, #### #### ### ##### ### #### ####### ####### ####. ##### ### ###### ###### ### ####### ################# ######## ### ############## #### #### ##### ##### ########### ### ##############. ## #### ### ################# ########### ##########. ###### #### ##### ###, #### ### #### ######## ### #########-###### ### ###-############ ### ## ####### ####### #####. ################# ###### ########## ######. ## #### ###### ###### #### ######-###-############# ### ## ### ####### #########-### ########### ######.

####### ###, #### #####

### ######### ######## #####, #### ## ### ###### ####/## ### ###-###### ### ##### ######- ### ################## ### ## ####### ####### ####. #### #### ######## ### ########## #######-########## ### ###### ### ## ####### ###### – ## ######## ##### ### ###########. ## ### ### ###### ### ### ###### ###, ##### ##### ##########. ############ ##### ### ###### ### ## #######.

#########-####### ### ### ##### ### #### ## ###### ### ##### #######, ### ############# ##### ###### #### ####### ######. ### ################ ###### ##### ##### ####### ### ###### ####### #####, ## #####.

######-####### ###### ### #### ### ####### ####### ### ###########, ### ####### ########## ### ############ ###### ## ## ####### ######. ######## ###### ##### #####, ########## #### #### ### ######### ### ###########.

#### ######## ### ################ #### ## ######## ###### ### ### ###### ###########. #### ##### ### ########## ############# ######## ########### ######. ### ### #####, #### ### ##################### ##### ###### ############. #### #### ### ### ###### ###### ###### ############### ### ###############, ## ### ### ###### ########- ### ############## ## ######, ######## ####### ## ##### ###. ### ############# ### ## #########.

########### ## ### ############## #### ####### ##############, ##### ########## ### ### ##########. ### ### ###### #### ###### ## ################# ###. ###### ##### ##### #####, #### ### ########## ######. ## ########## #### ################### ##. ######### ### ######## ###### ### #### ######### ######, ### ########## ### ### ###### #### ######.