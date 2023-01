Irischer „Billigflieger“ Ryanair und der Flughafen Nürnberg: Wir passen zusammen von Gerd Otto

Merken

Mail an die Redaktion Sie sind zufrieden miteinander: Annika Ledeboer (Ryanair) und Michael Hupe (Airport Nürnberg) Foto: Flughafen Nürnberg

Nürnberg.Die irische Billigfluglinie ist der größte Partner des Albrecht-Dürer-Airports und stabilisiert das Angebot. Einbrüche wie in den Pandemiejahren seien nicht mehr zu erkennen.

Die irische Fluggesellschaft Ryanair, noch vor der Lufthansa Group mit 152 Millionen Passagieren im Jahr 2019 Europas größte Fluggesellschaft, ist inzwischen mit einem Marktanteil von 32 Prozent auch der größte Airline-Partner des Albrecht Dürer Airport in Nürnberg.







Entsprechend zuversichtlich – trotz der seit der Corona-Pandemie alles andere als problemlosen Luftverkehrsbranche – verlief das Gespräch von Airport-Geschäftsführer Michael Hupe mit der neuen Deutschland-Chefin von Ryanair, , insbesondere hinsichtlich des Sommerangebots 2023, aber auch grundsätzlich mit Blick auf die Zukunftsplanung in der Region Nordbayern.

Deutschland-Chefin aus Franken

Nicht nur wegen ihrer fränkischen Wurzeln hob die gebürtige Fürtherin Annika Ledeboer die am Airport Nürnberg spürbare hohe Effizienz und vor allem das Konzept der „kurzen Wege“ hervor, das dem Geschäftsmodell des Low-Cost-Anbieters Ryanair entspreche. Der Airport Nürnberg sei für Ryanair in hohem Maße relevant, betonte Ledeboer und verwies auf die beiden in Nürnberg stationierten Flugzeuge, mit denen man 20 Routen bedienen könne. Im Winter-Flugplan kommt dies derzeit vor allem den Destinationen Sevilla und Teneriffa zugute. Dies bedeute gut 100 Flüge pro Woche.

Laut Michael Hupe trage insbesondere Ryanair zu dem derzeit stabilen Niveau am Flughafen Nürnberg bei. Einbrüche wie in den Pandemiejahren seien nicht mehr zu erkennen, „außerdem ist die Auslastung der Flugzeuge weiterhin hoch“. Wie der Airport-Chef gegenüber unserer Redaktion hervorhebt, habe sich die Passagierentwicklung in Nürnberg 2022 deutlich besser erholt als im deutschen Durchschnitt. Sie lag bei 80 Prozent gegenüber dem Niveau von 2019, deutschlandweit wurde nur ein Wert von 58 Prozent erreicht.

Ausscheiden von Air Berlin riss großes Loch

Rückblickend auf die vergangene Dekade verweist der Airport auch darauf, dass nach dem Ausscheiden von Air Berlin eine Million Umsteigepassagiere kompensiert werden mussten. Auch rund eine Million innerdeutsche Passagiere auf den Flügen nach Berlin, Düsseldorf, Hamburg oder zum Drehkreuz München gehören für den Airport Nürnberg längst der Vergangenheit an. Dies kommt mit Blick auf Nachhaltigkeit auch darin zum Ausdruck, dass sich in den letzten 25 Jahren die durchschnittliche Flugstrecke von 670 auf 1300 Kilometer erhöhte. Umso wichtiger sei es, dass durch sieben Drehkreuz-Flughäfen interkontinentale Ziele weltweit erreichbar sind: Lufthansa knüpft Nürnberg mit täglichen Flügen an das Hub in Frankfurt an, Austrian Airlines an Wien, KLM an Amsterdam, Air France an Paris, British Airways an London-Heathrow, Turkish Airlines an Istanbul und bald auch wieder Swiss an Zürich.

Inzwischen gebe es aber auch Flughäfen, in denen Passagiere gut umsteigen können, die mit Low-Cost-Airlines fliegen. Am Airport-Standort Nürnberg klappe dies zum Beispiel gut mit der Vueling über Barcelona, der Pegasus über Istanbul oder Ryanair über London Stansted.