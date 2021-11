Anzeige

Autozulieferer Schwerer Start für Vitesco Die Chipkrise machte dem Regensburger Autozulieferer zu schaffen. Immerhin lief es weniger schlecht als in der Branche.

Von Bernhard Fleischmann

Regensburg.Vitesco-Vorstandschef Andreas Wolf erlebt zurzeit eine Premiere nach der anderen. Nach der Abspaltung des Autozulieferers von Continental mit dem Börsengang Mitte September durfte Wolf nun am Donnerstag erstmals Quartalszahlen als eigenständiges Unternehmen verkünden. Die fielen erwartungsgemäß durchwachsen aus. In der Branche knirscht es gewaltig. Dennoch gibt sieht das Management Lichtblicke. Die kommen vor allem aus dem Geschäft mit der Elektromobilität.

# Die Lager füllen sich

# Aber dann bremste die Halbleiter-Knappheit die Branche ein, als hätte jemand versehentlich einen Anker geworfen. Einige weitere Widrigkeiten wie der Wintersturm in Texas addierten sich ebenso dazu wie Corona-Schließungen rund um den Globus. Das führe dazu, dass bei Vitesco sich die Lager füllen. Das Unternehmen fertigt etwa Teile ohne die Chips vor und kann sie erst ausliefern, wenn die fehlenden Halbleiter eingebaut sind. Das dritte Quartal sei besonders schwach gewesen, sagte Wolf.

# Heraus kam dabei folgende Geschäftsentwicklung: Der Umsatz sackte von 2,2 Milliarden Euro vor einem Jahr auf 1,9 Milliarden Euro ab. Bereinigt um Wechselkursschwankungen und Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen war das ein Minus von 14,9 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel um fast 80 Prozent auf 22,8 Millionen Euro. Angaben zum Nettoergebnis machte Vitesco zunächst nicht. Im dritten Quartal heimste Vitesco insgesamt neue Aufträge in Höhe von 2,6 Milliarden Euro ein, davon waren 770 Millionen für Elektroantriebe.

# Hierin steckt denn auch die hoffnungsvollere Botschaft. Heute liegt das Geschäft mit reinen Elektroantrieben noch deutlich unter zehn Prozent des Gesamtvolumens bei Vitesco. Aber: „Wir wachsen hier um über 50 Prozent“, erklärte Finanzchef Volz. Die Richtung hat das Unternehmen klar vorgegeben. Bis 2030 sollen Elektrokomponenten den Großteil am Umsatz ausmachen.

# Auch wenn die entscheidenden Zahlen deutliche Minuszeichen gegenüber dem Vorjahresquartal aufweisen – Vitesco habe sich im Vergleich zum Gesamtmarkt gut behauptet. Die weltweite Fahrzeugproduktion habe um 20 Prozent nachgegeben, Vitesco komme bereinigt um Verzerrungen auf minus 14,9 Prozent. Das Unternehmen habe also Marktanteile hinzugewonnen. Volz drückt es so aus: „Wir haben uns weniger schlecht entwickelt als der Wettbewerb.“

# Wie geht es weiter? „Die Corona-Pandemie dauert an, und die Knappheit an Bauteilen, insbesondere Halbleitern, trifft die gesamte Branche stark“, sagte Wolf.

# Das wird sich kaum schlagartig bessern, schätzt er. Aber je weiter man in die Zukunft blicke, umso mehr helle sich der Horizont auf. „Das vierte Quartal 2021 und das erste Quartal 2022 werden noch schwierig sein. Danach sollte sich eine Verbesserung ergeben.“ Diese Entspannung bedeute dann aber immer noch nicht, dass die Chip-Krise überwunden sein werde. Für 2022 insgesamt erwartet Wolf eine „stabile Erholung“. Vitesco rechnet im laufenden Jahr mit einem leichten Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr auf 8,2 bis 8,4 Milliarden Euro. Die bereinigte operative Marge (Ebit) soll zwischen 1,5 bis 1,7 Prozent erreichen.

# Die Aktie verliert

# Die neue Beinfreiheit durch die Unabhängigkeit von Continental habe das Geschäft nicht gleich fundamental verändert, sagt Wolf zur MZ. Vitesco habe zuvor schon öfter mal alleine eigenständig agieren können. Aber nun sei alles intensiver geworden. Jede Meldung und Information über das Unternehmen verursache unmittelbare Reaktionen, am Aktienmarkt, in den Nachrichten.

# So war es auch am Donnerstag: Die Anleger zeigten sich enttäuscht von der Performance des Unternehmens. Die Aktie sackte bei Veröffentlichung der Zahlen ab und lag am Mittag knapp vier Prozent im Minus gegenüber dem Vortagsschluss.

# Hauptaktionär ist nach dem Börsengang die Schaeffler AG. Sie hielt vor der Abspaltung 46 Prozent an Continental. Weil die Vitesco-Aktien an Conti-Aktionäre gegeben wurden, erhielt Schaeffler automatisch auch 46 Prozent an Vitesco. Mit den Herzogenaurachern arbeitet Vitesco punktuell bei passenden Produkten zusammen. Große Überschneidungen gebe es aber nicht. „Wir sind schon sehr unterschiedlich“, so Wolf. (mit dpa-Material)