Regionale Wirtschaft Silberhorn Blechtechnik erweitert Geschäftsführung

Mail an die Redaktion Diane Silberhorn und Franz Silberhorn (r.) gratulieren Siegfried Bayerl zu seiner neuen Position in der Geschäftsführung. Foto: Silberhorn

Brunn.Siegfried Bayerl verstärkt seit dem 1. Juli die Geschäftsführung der Silberhorn Blechtechnik GmbH in Brunn. Gemeinsam mit Diane Silberhorn übernimmt er die strategische und operative Weiterentwicklung des Unternehmens. Mit der Ernennung von Bayerl zum Geschäftsführer leitet Silberhorn Blechtechnik den Generationswechsel ein. Franz Silberhorn übergibt damit die aktive Geschäftsführung an das neue Geschäftsführer-Team.

„Wir möchten die Erfolgsgeschichte der Silberhorn Blechtechnik konsequent weiterschreiben und den Generationswechsel vorantreiben“, erklärt Diane Silberhorn die Berufung von Bayerl in die Geschäftsführung. „Zukünftig werden die Schwerpunkte bei Silberhorn Blechtechnik noch mehr auf Digitalisierung und innovativen Produktionsverfahren liegen.“

Bayerl ist Feinwerkmechanikermeister und hat Metallbearbeitung von der Pike auf gelernt. Er verfügt über mehr als 30Jahre Branchenerfahrung und hat sich innerhalb der Silberhorn-Gruppe die letzten 19Jahre in Fach- und Führungspositionen im Maschinenbau, in der CNC-Technik und in der Blechtechnik einen Namen gemacht. Unter anderem war er maßgeblich am Aufbau des 2017 in Brunn errichteten Werks und dessen Ausbau zu einem innovativen Standort mit modernem Maschinenpark beteiligt. „Unseren derzeitigen Wachstumskurs fortzuführen, ist für mich Motivation und Verantwortung zugleich“, erklärt Bayerl. „Ich freue mich sehr darauf, die Herausforderungen unserer Kunden in Chancen für die Zukunft umzuwandeln.“

Silberhorn Blechtechnik ist Teil der international agierenden Silberhorn-Gruppe. Das mittelständische Unternehmen beschäftigt rund 300 Mitarbeiter. Die Blechtechnik-Sparte bietet am Standort Brunn viele Verfahren zur Metallbearbeitung an: vom Laserschneiden, über Stanz-Laser-Bearbeitung, Entgraten und Richten bis zum Abkanten sowie dem Schweißen und der Baugruppenfertigung.