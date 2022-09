Bankenregulierung Sparkassen-Vorstand Witt: „Für uns ist das eine Riesen-Herausforderung“ von Jan-Lennart Loeffler

Mail an die Redaktion Markus Witt ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Regensburg Foto: Fotostudio Clemens Mayer/Julia Knorr

Regensburg.Vor welchen Herausforderungen die Sparkasse Regensburg als regionales Kreditinstitut mit den nicht erst seit der Finanzkrise stetig wachsenden Vorgaben in Sachen Eigenkapital und Berichtspflichten umgeht, darüber haben wir mit dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Markus Witt gesprochen.

Im kommenden Jahr hätten die neuen – und strengeren – Basel-III-Bankenregeln in Kraft treten sollen, doch die EU-Kommission gewährte den Kreditinstituten noch mal einen Aufschub. Nun soll es damit erst 2025 Ernst werden. Doch 2023 lässt die europäische Bankenaufsicht den nächsten Stresstest laufen und wartet mit neuen Richtlinien auf. Was bedeutet das für die Sparkasse Regensburg? Ihr stellvertretender Vorstandsvorsitzender Markus Witt gibt Antworten.







Herr Dr. Witt, wo spürt die Sparkasse Regensburg die zunehmende Regulierung?

Markus Witt: Die Regulierung findet in allen unseren Geschäftsfeldern statt. Das wichtigste Thema für uns ist die Regulierung des Eigenkapitals. Die Anforderungen an das Eigenkapital werden von Jahr zu Jahr immer höher. Das findet dann direkt im Kundengeschäft seinen Niederschlag. Wir müssen uns zum Beispiel bei Krediten auf Dauer ganz genau überlegen, welche Geschäfte wir noch machen können und welche nicht. Auch im Wertpapiergeschäft findet viel Regulierung statt.

Was können Sie dann nicht mehr machen?

Witt: Verschiedene Kredite wirken unterschiedlich auf das Eigenkapital. Ein Bauträgerkredit oder ein Großkredit wirkt sich stärker aus als der Kredit für eine Privatperson, die ein Haus baut. Da muss man sich auf Dauer gut überlegen, welche Geschäfte man noch begleiten kann.

Banken haben verschiedene Möglichkeiten, ihr Eigenkapital zu erhöhen. So kann zum Beispiel eine Volksbank mehr Geschäftsanteile an ihre Mitglieder herausgeben.

Witt: Das ist unser großer Nachteil. Wir können als Sparkasse weder Aktien ausgeben, wie die großen Geschäftsbanken, noch können wir Geschäftsanteile ausgeben, wie die Genossenschaftsbanken. Wir können das Eigenkapital nur aus unseren Jahresüberschüssen generieren, müssen also alles selbst erarbeiten.

Schaffen Sie das?

Witt: Ja, wir können die Eigenkapitalanforderungen aus uns selbst heraus erfüllen, .

Auch in der Region haben sich Kreditinstitute zusammengeschlossen, um stärker zu werden. Kommt eine Fusion für die Sparkasse Regensburg in Frage?

Witt: Eine Fusion ist im Moment kein Thema. Wir standen vor zehn Jahren vor einer großen Fusion, die dann im letzten Moment gescheitert ist. Am Ende waren es auch politische Gründe, warum das nicht zustande gekommen ist.

Die Regulierungsvorschriften von Basel III kommen aus der Zeit nach der Finanzkrise. Das wirkt heute sehr weit weg. Sind diese Regelungen überhaupt noch aktuell?

Witt: Natürlich haben wir heute andere Themen. Und die ganzen Regulierungen – ob das jetzt Basel III ist, die EBA-Guidelines oder die Vorschriften zum Eigenkapital – wurden schon an die heutige Zeit angepasst. Aber es stimmt: Diese Regelungen resultieren alle aus der Zeit der Finanzmarktkrise aber sie entwickeln ihre volle Wucht erst jetzt und auch in der Zukunft.

Wie zeigt sich das?

Witt: Das ist zum einen personell. Wir müssen viele Leute vorhalten, die hochspezialisiert sind. Man muss extrem darauf achten, dass man keinen Fehler macht. Das ist ein enormer Ressourcen- und Personalaufwand, den sich nur größere Institute auf Dauer leisten können. Und man muss sich genau überlegen, was man noch begleiten kann und was nicht.

Ein Argument der Banken und Sparkassen ist, dass man als Institut vor Ort ja seine Kunden kenne und deren Kreditwürdigkeit gut einschätzen kann.

Witt: So sehen wir das auch, aber das spielt für die Regulatorik kaum eine Rolle. Solche qualitativen Faktoren spielen da eine deutlich untergeordnete Rolle.

Nun läuft aber in Finanzgeschäften viel über Vertrauen.

Witt: Den Faktor Mensch und damit auch den Faktor Vertrauen kennt die Regulatorik nicht. In der Regulatorik geht es um die Einhaltung von Kennzahlen, Limiten, Relationen etc., die aus dem Geschäftsmodell des Instituts abgeleitet sind, und dies in einem kontinuierlichen Prozess an die Aufsichten zu melden.

Gibt es da überhaupt keinen Spielraum mehr?

Witt: Die Handlungsspielräume werden immer weniger. Die Freiheit, die es früher gab, die gibt es nicht mehr und das war ja auch so gewollt nach der Finanzmarktkrise. Wenn man auf Basel III schaut, dann erfüllen wir das heute schon. Aber wir rechnen fest damit, dass bis 2025 noch weitere Verschärfungen kommen. Wir übererfüllen alle Eigenkapitalvorschriften. Aber wenn diese Vorschriften und Anforderungen permanent erhöht werden, dann wird der Spielraum kleiner.

Nennen Sie uns ein Beispiel.

Witt: Nehmen wir die Liquidität und den Umgang mit Liquiditätsrisiken. Wir müssen immer einen großen Überschuss an Liquidität haben, um zum Beispiel jederzeit Sparer auszubezahlen, die ihr Geld wiederhaben möchten. Das Geld, das wir dafür bereithalten, können wir nicht in Wertpapiere anlegen oder im Kundenkreditgeschäft einsetzen. Und das ist nur eine Kennzahl von vielen Kennzahlen und Relationen, die es täglich einzuhalten gilt. Daran sieht man, wie diese Regelungen echt limitierend sind. Für uns ist das eine Riesen-Herausforderung, weil wir als Sparkasse einen öffentlichen Auftrag haben, die Region mit Kreditmitteln zu versorgen. Diesem Auftrag wollen wir gerecht werden, aber das ist nicht immer einfach.

Könnte man da nicht über Sonderregelungen nachdenken?

Witt: Wir sind da auch in Sippenhaft genommen. Auslöser der Finanzkrise waren definitiv keine Sparkassen und keine Genossenschaftsbanken. Aber wir haben die volle Regulatorik zu tragen, genauso wie die Banken, die die Finanzmarktkrise verursacht haben. Wir leiden sehr unter dieser Regulatorik, die eine Unzahl an Vorschriften bedeutet.

Nun sorgen diese Regelungen aber auch dafür, dass sie vielleicht Geschäfte nicht machen, die Ihnen vielleicht auf die Füße gefallen wären.

Witt: Das ist ja auch der Sinn der Regulatorik. Auf der anderen Seite muss man eines sehen: Die Regulatorik kennt nicht den Faktor Mensch. Die Tatsache, dass wir unsere Kunden oft seit vielen Jahrzehnten in ihren persönlichen und geschäftlichen Verhältnissen kennen, spielt keine Rolle. Aber das ist ja gerade die Stärke eines regionalen Geschäftsmodells.

Glauben Sie nicht, dass man jetzt in der Krise wieder eher Vorschriften lockert?

Witt: Nein. Das Gegenteil ist der Fall. Der Gedanke dahinter ist ja, dass den Instituten nichts passiert. Und die Banken werden von sich aus schon vorsichtiger. Von allen Seiten kommen derzeit Warnungen. Man muss aufpassen, dass man die Konjunktur nicht dadurch abwürgt, dass eine Self-Fullfilling-Prophecy eintritt.

Nun gibt es auch andere Dinge, die das Geschäft schwierig machen. Wenn man daran denkt, wie eine Beratung inzwischen dokumentiert werden muss.

Witt: Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man dem Faktor Mensch nicht mehr vertraut. Wenn man dem Berater ganz enge Vorgaben und Prozesse vorgibt, die er zu erfüllen hat, damit er überhaupt eine Wertpapierberatung dokumentationssicher abwickeln kann.

Was kommt noch auf die Banken zu?

Witt: Die nächste ganz große Sache, die kommt, wird das Nachhaltigkeitsthema. Wir haben auch hierzu bereits viele Vorschriften und Reportingpflichten, wie zum Beispiel den Nachhaltigkeitsbericht. Neu hinzu kommt in der Zukunft, dass wir unsere Kreditnehmer daran messen müssen, wie nachhaltig sie sind. Der Transmissionsriemen, um den European Green Deal in die Breite zu bringen sind die Kreditinstitute. Für ein Null-Energie-Haus werden Sie in einiger Zeit einen deutlich günstigeren Kredit bekommen als für ein normales Beton-Haus.