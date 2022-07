Anzeige

„Geisterhotel“ im Bayerwald Ehemaliges Charm-Hotel in Habischried abgebrannt: Video zeigt Feuer-Inferno

Hunderte Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Foto: vifogra

Bischofsmais.Feuer-Inferno im Bayerwald: In Habischried (Landkreis Regen) . „Der Geißkopf brennt“ - solche und ähnliche Nachrichten machten in der Nacht schnell in den Sozialen Medien die Runde, war der Feuerschein doch von Weitem zu sehen. Als die Einsatzkräfte anrückten, stand das ehemalige Hotel bereits in Flammen (weitere Fotos finden Sie ). Für die Feuerwehren ging es deshalb zunächst nur darum, den angrenzenden Wald zu schützen, sagt Kreisbrandrat Hermann Keilhofer im Video-Interview. Im Video ist das ganze Ausmaß des Flammen-Infernos zu sehen:

