Erste Details bekannt Flugzeugabsturz im Landkreis Roth: Zwei Menschen sterben

Bei Gauchsdorf stürzte ein motorisiertes Kleinflugzeug ab. Foto: vifogra

In Gauchsdorf im Landkreis Roth ist am Sonntagmittag ein zweisitziges Kleinflugzeug abgestürzt. Zwei Insassen haben den Absturz nicht überlebt.

Offenbar befanden sich die beiden mit ihrem Ultraleichtflugzeug gerade auf dem Landeanflug auf den Flugplatz Schwabach-Büchenbach bei Gauchsdorf, denn kurz vor der Landebahn stürzte das Flugzeug mit den beiden Insassen in einen Acker, wie der Polizeisprecher Rainer Seebauer auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte.







Die Unglücksursache sei ebenso Gegenstand der Ermittlungen wie die Identität der beiden Toten, am frühen Nachmittag waren sie noch nicht identifiziert. „Vermutlich stammen sie aus dem Bereich Düsseldorf“, sagte Seebauer, dort sei das Flugzeug nämlich gestartet.

Einer der beiden Flugzeuginsassen starb noch vor dem Eintreffen der Hilfskräfte. Der andere wurde noch reanimiert, starb jedoch kurz darauf ebenfalls an seinen Verletzungen.

Kampfmittelräumdienst im Einsatz

Die Feuerwehr hat die Einsatzstelle großräumig abgesperrt. Sowohl die Kripo Schwabach als auch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Gauchsdorf, sie werden den Hergang des Unglücks genau prüfen. An der Unfallstelle war zunächst Vorsicht geboten, da Ultraleichtflugzeuge mit einem Treibsatz ausgestattet sind, die in bestimmten Notlagen einen Fallschirm absprengen. Der Kampfmittelräumdienst musste verständigt werden, um zu prüfen, ob dieser Treibsatz beschädigt sein könnte.

Vier Notfallseelsorger vom Kriseninterventionsdienst waren ebenfalls vor Ort um die Einsatzkräfte, die Anwohner der umliegenden Wohnhäuser und Zeugen am nahegelegenen Flugplatz zu betreuen.

