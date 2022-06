Anzeige

Mit Helikopter ins Tal gebracht Leiche von verschüttetem Bundeswehrsoldaten (30) in den Alpen entdeckt

von Christoph Eberle

Mail an die Redaktion Rettungskräfte arbeiten in der Nähe des Spripsenjochs im Tiroler Kaisergebirge in einem Berghang, in dem es zu einem Felssturz gekommen ist. Ein Kletterer ist bei einem Felssturz im Tiroler Kaisergebirge verschüttet worden. Foto: Zoom.Tirol/APA/dpa

Die Leiche des bei einem Felssturz im Tiroler Kaisergebirge verschüttete 30-jährige deutsche Soldat des Kommandos Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr ist am Freitagnachmittag gefunden worden.

Zu dem Unfall sei es gekommen, als die Eliteeinheit eine Gebirgsausbildung absolvierte, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag in Berlin. Das KSK bestätigte das mittlerweile in einer Pressemitteilung. Der Mann stammt aus dem Landkreis Böblingen in Baden-Württemberg. Die Umstände der Rettungsarbeiten sind demnach lebensgefährlich und mussten in der Nacht auch unterbrochen werden.







Wie die Landespolizeidirektion Tirol auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte, wurde der verschüttete Soldat am späten Nachmittag geortet. „Er konnte jedoch nur noch tot geborgen werden“, so ein Sprecher. Die Leiche des Mannes sei bereits ins Tal gebracht worden. Er war Soldat des Kommandos Spezialkräfte (KSK), einer Eliteeinheit, die in Tirol eine Gebirgsausbildung absolvierte. Er wurde erfasst, als 50 Kubikmeter Steine am Berg herabstürzten.

Mehr dazu in Kürze.