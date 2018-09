Natur Pilze: Auf die Menge kommt es an Schwammerlsucher sollen nur für den eigenen Bedarf sammeln. Konkrete Vorgaben gibt es in der Region aber nicht.

Von Dagmar Unrecht

Mail an die Redaktion Steinpilze sind bei Pilzsammlern besonders begehrt. Foto: Patrick Pleul/dpa

Regensburg.Maronen, Birkenpilze, Rotkappen und Steinpilze: Vor ein paar Wochen sah es für Schwammerlsucher in der Region noch schlecht aus, doch inzwischen sprießen die Pilze aus dem Boden. Besonders schön sind die Schwammerl laut Kennern in diesem Jahr auch. Im Paintner Forst im Landkreis Kelheim zum Beispiel muss man nur ein paar Meter in den Wald hinein gehen, schon kann man sein Körbchen problemlos füllen. Nur: Ist das eigentlich erlaubt? Oder riskiert man – je nach Menge – eine Strafe?

Für Aufsehen sorgte erst kürzlich ein Fall in Baden-Württemberg. Bei Waldshut hatten zwei Männer im Alter von 67 und 69 Jahren einen ganzen Kofferraum voll Steinpilze gesammelt – 19 Kilo insgesamt. Die große Menge fiel einem Dritten auf, der daraufhin die Polizei verständigte. Die beiden Pilzsammler mussten laut Polizei 1700 Euro Strafe bezahlen. Jeweils ein Kilogramm ihres Sammelguts durften sie behalten.

Landratsämter haben Spielräume

Eine Nachfrage im Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) ergibt: Steinpilze, Pfifferlinge, Schweinsohr, Brätlinge, Birkenpilze, Rotkappen und Morcheln dürfen „in geringen Mengen und für den eigenen Bedarf der Natur entnommen werden“. „Als geringe Mengen werden in Bayern dabei die beim Pilzesammeln üblichen Mengen (zum Beispiel üblicher Sammelkorb) angesehen“, teilt die Behörde weiter mit. Bayernweite Gewichtsgrenzen gebe es nicht, stellt das LfU klar. Im Zweifel müsse die Behörde vor Ort entscheiden, ob übliche Mengen überschritten seien. Damit liegt der Ball bei den Landratsämtern: Es ist deren Auslegungssache, welche Mengen erlaubt sind – und ab wann Pilzsammler belangt werden können.

Einzelfall beurteilen



Friedrich Schuhbauer, Sprecher des Landratsamtes Cham verweist auf die Bayerischen Verfassung (Art. 141), wonach „die Aneignung wildwachsender Waldfrüchte in ortsüblichem Umfang jedermann gestattet“ ist. „Die Grenze des Erlaubten wird jedoch dann überschritten, wenn das Sammeln von Pilzen nicht mehr der vernünftigen Bereicherung des eigenen Speisezettels dient, sondern vielmehr in der Menge weit darüber hinaus geht. Das ist jedoch im Einzelfall zu beurteilen“, teilt Schuhbauer weiter mit.

Entsprechende Verstöße – Grundlage ist die Bundesartenschutzverordnung – seien als Ordnungswidrigkeit einzustufen, die mit einer Verwarnung oder einem Bußgeld geahndet werden könne. Einen solchen Fall hat es laut Schuhbauern aber noch nicht gegeben: „Das Landratsamt Cham hat bisher weder Verwarnungen ausgesprochen noch ein Bußgeld verhängt.“

Auch der Landkreis Kelheim hat dazu keine Erfahrungswerte: „In unserem Zuständigkeitsbereich gibt es aktuell und gab es auch in der Vergangenheit keine Fälle, die mit Geldbuße geahndet werden mussten“, teilt Sonja Endl, stellvertretende Sprecherin beim Landratsamts Kelheim mit. Mit einer konkreten Mengenangabe für Schwammerlsucher tut sie sich schwer: „Es gibt keine Definition dazu.“ „Mengen für den Hausgebrauch“ seien erlaubt, also „das, was man selber essen kann“. Man dürfe nicht für Nachbarn oder zum Weiterverschenken sammeln und auch nicht horten.

„Gesunder Menschenverstand“



Ähnlich lautet die Einschätzung im Landratsamt Regensburg: „Was die Menge betrifft, gibt es keine genaue Regelung etwa eine Kilogramm-Angabe“, teilt Sprecherin Claudine Pairst mit. Gesammelt werden dürfe nur so viel, wie ein Haushalt „für den Eigenbedarf“ verwerten könne, „Da greift der gesunde Menschenverstand“, fügt sie hinzu. Überschreitungen, die als Ordnungswidrigkeit geahndet werden könnten, seien im Landkreis Regensburg bisher noch nicht vorgekommen.

Kennen Sie sich gut mit Pilzen aus? Hier gibt es ein Quiz dazu:

Auch im Bereich der Landratsämter in Amberg-Sulzbach, Neumarkt und Schwandorf gab es bisher noch keine Konflikte mit maßlosen Pilzsammlern und auch keine diesbezüglichen Verfahren, wie eine Nachfrage ergab. Genaue Angaben, welche Mengen den persönlichen Bedarf sprengen, vermögen alle drei Ämter nicht zu benennen. „Gerade heute hat ein Bürger bei mir dazu nachgefragt“, berichtet Anja Kreitmeier, Sachgebietsleiterin Naturschutz beim Landratsamt Neumarkt. Ein Stoffbeutel voll sei kein Problem, habe sie dem Anrufer versichert.

„Ein Kilo pro Tag und Person reicht doch.“ Peter Lang, Pilzsachverständiger



Peter Lang, Pilzsachverständiger aus Rohr (Landkreis Kelheim), hält das Strafmaß im Baden-Württemberger Fall jedenfalls für zu gering, um abzuschrecken: „1000 Euro pro Kilo hätte Signalwirkung, die verhängten 100 Euro sind zu wenig.“ Er beobachtet bei seinen Streifzügen durch die Wälder, dass Menschen oft Unmengen an Pilzen sammeln: „Normalerweise wird abgeräumt, was da ist.“ Ist der Korb voll, werde der Inhalt ins Auto gekippt und weitergesammelt. Auch winzige Pilze würden herausgekratzt, zum Beispiel bei den beliebten Pfifferlingen – „auch wenn nur kleine gelbe Punkte zu sehen sind“. Auch herausgerissene und liegengegelassenen Schwammerl sieht er zu seinem Bedauern immer wieder. „Bitte nur geeignete Pilze sammeln“, so sein Appell. Lang ist für eine klare Mengenbegrenzung: „Ein Kilo pro Tag und Person reicht doch.“ Schließlich gehe es ja nur darum, mit den Pilzen den eigenen Speiseplan zu bereichern. Jeden Tag Pilze essen, das müsse nicht sein, findet er.

Eindeutig geregelt ist dagegen das gewerbsmäßige Sammeln: Das muss laut Auskunft des Bayerischen Landesamtes immer durch die untere Naturschutzbehörde genehmigt werden. Besonders geschützte Pilzarten dürfen generell nicht gesammelt werden – dazu gehören zum Beispiel Kaiserlinge, Königs- und Sommer-Röhrlinge, März-Schnecklinge und bestimmte Saftlinge.

