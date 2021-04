Anzeige

Coronavirus Polizei kündigt Kontrollen an Ostern an Die Polizei will an den Feiertagen in der Oberpfalz die Einhaltung der Corona-Regeln überwachen – und macht eine Ansage.

Mail an die Redaktion Die Regensburger Polizei kontrolliert die Einhaltung von Corona-Maßnahmen in der Altstadt. Foto: Daniel Pfeifer

Regensburg.Das schöne Osterwetter treibt die Menschen ins Freie. Die Polizei mahnt die Oberpfälzer jedoch zur Vorsicht und kündigt Kontrollen über die Feiertage an.

Man habe „Verständnis für die Situation der Bevölkerung“, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Dennoch werde auf die Einhaltung der Infektionsschutzregeln geachtet. „Die Polizei wird daher auch am Osterwochenende in der Oberpfalz kontrollieren und Verstöße konsequent verfolgen“, kündigen die Beamten an.

Stark besuchte Orte sollen gemieden werden

Jeder müsse seinen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten, schreibt Polizeivizepräsident Thomas Schöniger. „Die Polizei wird nicht diejenigen schützen, die meinen, sich nicht an die rechtlichen Vorgaben halten zu müssen – zum Nachteil aller, die sich tatkräftig seit Monaten bemühen.“

Die Polizei erklärt, mit Fingerspitzengefühl vorgehen zu wollen, es werde bei Verstößen aber kein Auge zugedrückt. „Wir sind überzeugt, dass beide Faktoren – Spaß und Erholung sowie die Einhaltung der infektionsschutzrechtlichen Vorgaben – vereinbar sind“, sagt Schöniger. Er ruft die Oberpfälzer dazu auf, stark besuchte Orte zu meiden.