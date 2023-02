19-Jähriger aus Rain gestorben Spekulationen um Tod nach Faschingsfeier in Bertoldsheim: Obduktion am Mittwoch von Christian Tamm

Rennertshofen, Markt.Groß war das Entsetzen, als am Montagabend die traurige Nachricht kam, dass der in Bertoldsheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) vermisste 19-Jährige tatsächlich nur noch tot gefunden werden konnte. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern derweil an.

### ####### ##### ### ######### ###### #### ######## #####. ### ####### ####### ####### ###### ### #### ## ################ ########## #### ## ######## ##### ##### ######. ############ #### ### ####### #### ###### – #### ##### ### ################ #### ##### ######.

### ######## ####### ######### - ####### ########

####### ###### #### ###### ### ########, ###### ### ##-####### #### ### ##### ###### ######### (######### #####-####) ## ###### ############ ######### ## ### ######## ######## ### #### ######### #### ######. ### #### ### ### ##### ####### ### ##### ######## ########## #### ### ##################, ## ####### ### ##-####### ######### ###### ####### #####. ####### #######, ######## ### ########## ### ############ ########, ########### ## ############# ### ############# ####### #######.

####### ### ### ######## ### ########### ### ###### ########### #### #### ####### ######## ## ### ####### ########. ## ### ####### ## ####### ######## ##############, ## #### ### ##### ######## ## #####.

######### ## ########

### ################ ## ########## ###### #### ####### #### ###### ##### ######### ######. ##########, ### ### ### #### ######## ###, ##### ### #### #### ### ######### #####, ##### #### ########## ### #######. ##### #####, ###### ### #### ## ########### ###########, ### #### ## ###### ######## ########### ###### − ######## ### ######### ### ### ###############, ### ###### ## ######## ###.

### ##-####### ### ### ######### #####-#### ##### ## ####### ### ############## ## ############ #######. ############ ### ## #### ########### ############# #### ### #### ##### ## ### ############### ######## ########. ## ## #### ##### ### ###### ###### ####### ### #### ## ############## ####### ##### #### ##### ###, ##### ## ### ######## ########.

##### ##########

## ###### ###### #### #### ##### ########## ## ############ ### ###### ### ####. ### ### ############### ############# ##### ########## ######### ####### ######### #####, ### ## ## ####### ### ### ####### ### ### ############# ### ######### ## ############. ## ##### ############# ### ######### ### ##### ####################### #####.