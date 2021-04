Impfung Grünes Licht für Johnson-Impfstoff Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) gibt grünes Licht für den Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson.

Mail an die Redaktion Eine Ampulle mit dem Corona-Impfstoff des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson. Foto: ./dpa

Amsterdam.Der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson kann in der EU nach Prüfung der EU-Arzneimittelbehörde (EMA) uneingeschränkt verwendet werden. Der Wirkstoff könne in sehr seltenen Fällen Blutgerinnsel auslösen, teilte die EMA am Dienstag in Amsterdam mit. (dpa)