Bei Spurwechsel Teurer Unfall auf der A6: Sattelzug erfasst Porsche - und schiebt ihn vor sich her

Mail an die Redaktion Am Donnerstagnachmittag kollidierte auf der A6 ein Lkw mit einem Porsche. −Symbolbild:Marijan Murat/dpa

Nürnberg, Stadt.Ein Porsche ist auf der A6 bei Nürnberg nach der Kollision mit einem Lastwagen mehrere Meter über die Autobahn geschoben worden. Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon, doch der Sachschaden hat es in sich.

Wie die Polizei mitteilt, befuhren der Lkw- und Porschefahrer am Mittwochnachmittag in Richtung Heilbronn. Zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg-Ost und der Anschlussstelle Langwasser waren sie etwa auf gleicher Höhe unterwegs - der Lkw auf dem dritten von vier Fahrstreifen, der Porsche auf dem zweiten. Als der Lkw-Fahrer einer Spur nach rechts wechseln wollte, übersah er den Porsche.







Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Die Front des Lkw erfasste den Porsche, drehte ihn an nach links und schob ihn mehrere Meter vor sich her. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die komplette linke Seite am Porsche wurde dabei beschädigt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden: etwa 21.000 Euro.

− jra